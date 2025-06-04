Девин Хэйни и Теофимо Лопес могут подраться 16 августа

Действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBCблизок к подписанию контракта на бой с обладателем титула WBO

Объединительный поединок за 2 пояса может состояться 16 августа. Каждый из них недавно одержал победы в предыдущих встречах.

Девин Хэйни 2 мая выиграл по очкам у Хосе Рамиреса. До этого в апреле прошлого года уступил решением большинства Райану Гарсии, однако результат противостояния позднее был аннулирован.

Теофимо в последний раз также дрался 2 мая. Лопес победил единогласным решением судей Арнольда Барбозу, удачно защитив чемпионский пояс по версии WBO.