Девин Хэйни и Теофимо Лопес могут подраться 16 августа

Девин Хэйни (слева) Фото: globallookpress.com
Объединительный поединок за 2 пояса может состояться 16 августа. Каждый из них недавно одержал победы в предыдущих встречах.
Девин Хэйни 2 мая выиграл по очкам у Хосе Рамиреса. До этого в апреле прошлого года уступил решением большинства Райану Гарсии, однако результат противостояния позднее был аннулирован.
Теофимо в последний раз также дрался 2 мая. Лопес победил единогласным решением судей Арнольда Барбозу, удачно защитив чемпионский пояс по версии WBO.