Уоррен: Фьюри хочет отомстить Усику, но в бое с Джошуа больше смысла

Британский промоутер считает , что бывшему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCстоит подраться свместо трилогии с

«Для британцев бой между Тайсоном и "Эй-Джеем" один из самых громких и интригующих. И это бой, который так и не состоялся. Может быть, он состоится, кто знает? Так что в этом есть огромный интерес и смысл. Но Тайсон хочет получить бой с Усиком, отомстить за то, что он чувствует. И знаете, я тоже чувствую, что в одном из боев он победил. И все же ему лучше подраться с Джошуа»

Фьюри в прошлом году дважды проиграл Александру Усику по очкам. После реванша, где британец уступил единогласным решением, Тайсон объявил о завершении карьеры, но недавно заявил о желании устроить трилогию с украинцем.