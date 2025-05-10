Тренер Паркера: Джозеф самый серьезный соперник для Усика

Энди Ли, тренер временного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO считает своего подопечного самым трудным соперником для

«Я не могу вспомнить ни одного тяжеловеса, который был бы в такой хорошей форме, как Джозеф. Уайлдер, Чжан. До этого Саймон Кин, до этого Джек Мэсси, который был хорошим бойцом и был мотивирован. Деонтей Уайлдер, Чжилей Чжан, Мартин Баколе — всех их Паркер побил после поражения от Джо Джойса, и каждое его последующее выступление было более впечатляющим, чем предыдущее. Так что Паркер достоин титульного поединка»

Паркер на сегодняшний день идет на серии из шести побед кряду. В предыдущей встрече Джозеф нокаутировал во втором раунде Мартина Баколе.