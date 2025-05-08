Поединок Веттори и Аллена пополнил кард турнира UFC 318 в июле

, бывший претендент на титул в среднем дивизионе UFC, проведет очередной поединок в промоушене против. Их поединок пополнил кард турнира UFC 318 в Новом Орлеане 20 июля.

Веттори сейчас замыкает топ-10 в категории до 84 кг. В недавнем поединке в реванше уступил единогласным решением судей Роману Долидзе. До этого 2 года назад аналогичным образом проиграл Джареду Канонниру.

Аллен находится в рейтинге на одну строчку позади своего предстоящего оппонента. В последнем поединке американский спортсмен уступил единогласным решением Энтони Эрнандесу.

До этого он потерпел поражение от Нассурдина Имавова. Всего у Аллена 6 побед и 2 проигрыша за 8 предыдущих поединков в UFC.