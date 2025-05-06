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    Сэндхаген хочет, чтобы на кону боя с Яном стоял пояс BMF

    Бои ММА UFC Сборная России Петр Ян Кори Сэндхаген Сонг Ядонг Дейвесон Фигередо
    Топовый боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген по окончании турнира в Де-Мойне бросил вызов бывшему чемпиону категории Петру Яну на ответный поединок.

    Петр Ян
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    Петр Ян

    Американец также предложил промоушену ввести в их ответном противостоянии символический пояс BMF в качестве утешительного приза, если никто из них далее не подерется за основной титул.

    Напомним, что 4 мая Кори в главном событии UFC DesMoines победил техническим нокаутом Дейвисона Фигередо, сохранив четвертую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона.

    Петр Ян располагается на второй позиции. Россиянин идет на серии из двух побед подряд. В прошлом году он одолел по очкам Сонга Ядонга, а затем аналогичным образом выиграл и у Фигередо.

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