Сэндхаген хочет, чтобы на кону боя с Яном стоял пояс BMF

Топовый боец легчайшего веса UFCпо окончании турнира в Де-Мойне бросил вызов бывшему чемпиону категориина ответный поединок.

Американец также предложил промоушену ввести в их ответном противостоянии символический пояс BMF в качестве утешительного приза, если никто из них далее не подерется за основной титул.

Напомним, что 4 мая Кори в главном событии UFC DesMoines победил техническим нокаутом Дейвисона Фигередо, сохранив четвертую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона.

Петр Ян располагается на второй позиции. Россиянин идет на серии из двух побед подряд. В прошлом году он одолел по очкам Сонга Ядонга, а затем аналогичным образом выиграл и у Фигередо.