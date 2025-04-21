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    Раунтри: Я смотрел с разочарованием на бой Перейры и Анкалаева

    Бои ММА UFC Сборная России Алекс Перейра Магомед Анкалаев Халил Раунтри
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Халил Раунтри считает, что в бою с Магомедом Анкалаевым экс-обладатель пояса Алекс Перейра был тенью самого себя.

    Алекс Перейра и Халил Раунтри
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    Алекс Перейра и Халил Раунтри

    «Мне было тяжело смотреть этот бой и оценивать его. Алекс, который вышел в тот вечер, был не тем Алексом, который дрался со мной. Я смотрел этот бой с разочарованием. Я был немного сбит с толку, потому что ожидал, что тот же парень, который дрался со мной, сделает в бою с Анкалаевым то же самое»

    Титульный бой Перейры и Анкалаева состоялся 9 марта. Их поединок продлился все 5 раундов и закончился победой россиянина единогласным решением судей.

    Для Алекса это было первое поражение в полутяжелом весе. До проигрыша россиянину Перейра победил осенью прошлого года Халила Раунтри техническим нокаутом в четвертом раунде.

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