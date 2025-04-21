Раунтри: Я смотрел с разочарованием на бой Перейры и Анкалаева

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе считает , что в бою сэкс-обладатель поясабыл тенью самого себя.

«Мне было тяжело смотреть этот бой и оценивать его. Алекс, который вышел в тот вечер, был не тем Алексом, который дрался со мной. Я смотрел этот бой с разочарованием. Я был немного сбит с толку, потому что ожидал, что тот же парень, который дрался со мной, сделает в бою с Анкалаевым то же самое»

Титульный бой Перейры и Анкалаева состоялся 9 марта. Их поединок продлился все 5 раундов и закончился победой россиянина единогласным решением судей.

Для Алекса это было первое поражение в полутяжелом весе. До проигрыша россиянину Перейра победил осенью прошлого года Халила Раунтри техническим нокаутом в четвертом раунде.