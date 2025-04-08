Бивол и Бетербиев могут подраться в третий раз в октябре

В команде бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весерассказали о сроках третьего поединка против

Бойцы ведут переговоры на октябрь, на одном из турниров в Саудовской Аравии. Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся осенью 2024 года. Тогда Артур одержал победу по очкам.

Реванш прошел в феврале 2025. Бой также продлился все 12 раундов, однако победителем противостояния стал Бивол, выигравший поединок решением большинства.

Вчера Дмитрий отказался от пояса WBC ввиду желания подраться в третий раз с Артуром. Сейчас Биволу принадлежат 3 чемпионских пояса в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.