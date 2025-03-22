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    Эдди Хирн: Я говорил с Джошуа насчет боя с Полом, он согласен

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Джейк Пол Эдди Хирн
    Спортивный британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа готов драться с Джейком Полом.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Мы знаем, что Джейк устраивает масштабные мероприятия. Вы все, итак, знаете, что он привлекает аудиторию, и, без всякого неуважения к Джейку Полу, это просто работа на один вечер. Мне нравится, что он бросает вызовы всем звездам. Пол вызвал "Канело", "Эй-Джей" — еще одно громкое имя в этом списке. Если Джейк и его команда готовы, почему бы и нет? Джошуа сказал тоже самое. Я спросил: что ты хочешь, чтобы я сказал, когда меня спросят об этом? Энтони ответил: скажи всем, что я готов драться с кем угодно и когда угодно, для меня это не проблема»

    На этой неделе Пол бросил вызов Энтони Джошуа, а также заявил, что с легкостью побьет его, потому как британец неуклюже дерется и перестал держать удар.

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