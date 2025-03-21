Джейк Пол: Хочу сразиться с Джошуа, уверен, что изобью его

Энтони Джошуа Фото: globallookpress.com
«Я знаю свои границы. Вот в чем дело: я хочу сразиться с Энтони Джошуа, потому как знаю, что изобью его. У него нет крепкого подбородка, он не умеет драться, и он неуклюжий. Я также побью "Канело", я побью много людей, но я не смогу победить Дэвида Бенавидеса. Он разорвал бы меня на части. Этот парень — другой уровень»
В последнем поединке Пол одолел единогласным решением судей легендарного Майка Тайсона. Энтони Джошуа в сентябре прошлого года был нокаутирован в пятом раунде Даниэлем Дюбуа.