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    Джейк Пол: Хочу сразиться с Джошуа, уверен, что изобью его

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Энтони Джошуа Джейк Пол Дэвид Бенавидес Сауль Альварес
    Популярный американский блогер Джейк Пол заявил, что изобьет бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа, экс-обладателя поясов WBA, WBO и IBF.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Я знаю свои границы. Вот в чем дело: я хочу сразиться с Энтони Джошуа, потому как знаю, что изобью его. У него нет крепкого подбородка, он не умеет драться, и он неуклюжий. Я также побью "Канело", я побью много людей, но я не смогу победить Дэвида Бенавидеса. Он разорвал бы меня на части. Этот парень — другой уровень»

    В последнем поединке Пол одолел единогласным решением судей легендарного Майка Тайсона. Энтони Джошуа в сентябре прошлого года был нокаутирован в пятом раунде Даниэлем Дюбуа.

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