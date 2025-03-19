Уиттакер намерен подняться в полутяжелый вес после еще одного боя

Бывший чемпион UFC в категории до 84 кг хочет провести еще один поединок в среднем весе и затем подняться в дивизион

«Я собираюсь принять это решение после следующего боя. Так что, по крайней мере, еще один бой в среднем весе я точно проведу»

Впервые о желании подняться в полутяжелый дивизион Уиттакер высказался после того, как в октябре прошлого года потерпел поражение болевым приемом в первом раунде от Хамзата Чимаева.

Но впоследствии Роберт решил еще на некоторое время задержаться в среднем весе и вызвал на бой бывшего чемпиона Шона Стрикленда, недавно уступившего единогласным решением судей Дрикусу Дю Плесси.