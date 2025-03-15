Филип Хргович заменит Диллиана Уайта в бою с Джо Джойсом 5 апреля

Бывший временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBOполучил нового соперника. Британец подерется 5 апреля против представителя топ-5 рейтинга IBF

Изначально Джойс должен был встретиться с Диллианом Уайтом, однако его первоначальный соперник снялся с поединка из-за травмы. Хргович согласился выйти на этот бой на трехнедельном уведомлении.

Оба боксера в преддверии очной встречи потерпели поражения в предыдущих поединках. Джойс ранее уступил единогласным решением судей Дереку Чисоре.

Хргович в прошлому году в битве за временный титул IBF проиграл техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа. Для хорвата то поражение стало первым на профессиональном ринге.