Филип Хргович заменит Диллиана Уайта в бою с Джо Джойсом 5 апреля

Джо Джойс (слева) Фото: globallookpress.com
Изначально Джойс должен был встретиться с Диллианом Уайтом, однако его первоначальный соперник снялся с поединка из-за травмы. Хргович согласился выйти на этот бой на трехнедельном уведомлении.
Оба боксера в преддверии очной встречи потерпели поражения в предыдущих поединках. Джойс ранее уступил единогласным решением судей Дереку Чисоре.
Хргович в прошлому году в битве за временный титул IBF проиграл техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа. Для хорвата то поражение стало первым на профессиональном ринге.