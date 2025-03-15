1-й таймХимки — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукас Вера«Химки» — «Ахмат». Онлайн
    Все новости спорта

    Филип Хргович заменит Диллиана Уайта в бою с Джо Джойсом 5 апреля

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Джо Джойс
    Бывший временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Джо Джойс получил нового соперника. Британец подерется 5 апреля против представителя топ-5 рейтинга IBF Филипа Хрговича.

    Джо Джойс (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джо Джойс (слева)

    Изначально Джойс должен был встретиться с Диллианом Уайтом, однако его первоначальный соперник снялся с поединка из-за травмы. Хргович согласился выйти на этот бой на трехнедельном уведомлении.

    Оба боксера в преддверии очной встречи потерпели поражения в предыдущих поединках. Джойс ранее уступил единогласным решением судей Дереку Чисоре.

    Хргович в прошлому году в битве за временный титул IBF проиграл техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа. Для хорвата то поражение стало первым на профессиональном ринге.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» продолжит терять очки?!
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Реал» попытается догнать «Барселону» в таблице
  • «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Будут ли у «Баварии» проблемы с «Унионом»?
  • «Унион» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Руне — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анже — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Акрон — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры