Колби Ковингтон: Усман мошенник и трус

Топовый боец полусреднего веса UFC рассказал о своей неприязни к бывшему чемпиону их дивизиона, с которым провел 2 поединка.

«Да, у меня есть ненависть к этому парню. Просто потому, что он мошенник и трус. Он несколько раз обманывал меня в наших боях, так что я просто не могу уважать того, кто обманывает в бою. Я никогда не обманывал. Я все делал правильно. Я не срезал углы, не искал коротких путей, мне приходилось идти длинным путем»

Ковингтон проиграл Усману оба боя. В первом поединке «Нигерийский кошмар» выиграл техническим нокаутом в конце пятого раунда.

В реванше Камару победил по очкам. Напомним, что в это воскресенье Ковингтон возглавит заключительный турнир UFC 2024 года в поединке с Хоакином Бакли.