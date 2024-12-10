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    Колби Ковингтон: Усман мошенник и трус

    Бои ММА UFC Камару Усман Колби Ковингтон Хоакин Бакли
    Топовый боец полусреднего веса UFC Колби Ковингтон рассказал о своей неприязни к бывшему чемпиону их дивизиона Камару Усману, с которым провел 2 поединка.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Да, у меня есть ненависть к этому парню. Просто потому, что он мошенник и трус. Он несколько раз обманывал меня в наших боях, так что я просто не могу уважать того, кто обманывает в бою. Я никогда не обманывал. Я все делал правильно. Я не срезал углы, не искал коротких путей, мне приходилось идти длинным путем»

    Ковингтон проиграл Усману оба боя. В первом поединке «Нигерийский кошмар» выиграл техническим нокаутом в конце пятого раунда.

    В реванше Камару победил по очкам. Напомним, что в это воскресенье Ковингтон возглавит заключительный турнир UFC 2024 года в поединке с Хоакином Бакли.

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