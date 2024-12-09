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    Деметриус Джонсон ответил на вызов Александре Пантожи

    Бои ММА UFC Алешандре Пантожа Жозе Альдо
    Бывший доминирующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон высказался о поединке с действующим обладателем титула Александре Пантожей.

    Александре Пантожа
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    Александре Пантожа

    «Я не выйду из отставки. Зачем мне это делать? На банковском счете все хорошо. 38 лет, 11 защит титула подряд. Чемпион не вернется. Ребята, я ухожу на пенсию. Мне больше неинтересно драться. Я рад за Пантожу.

    Я рад, что он защитил свой титул в третий раз. Я всегда считал его потрясающим спортсменом. Сейчас он лучший в мире. Я больше не лучший. Я на пенсии, и я счастлив на пенсии.

    Я не собираюсь быть кем-то вроде Жозе Альдо или Дональдом Серроне, который возвращается в UFC. Мне нет смысла возвращаться в ММА. Что я еще должен доказать?», — заявил Джонсон.

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