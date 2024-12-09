Деметриус Джонсон ответил на вызов Александре Пантожи

Бывший доминирующий чемпион UFC в наилегчайшем весевысказался о поединке с действующим обладателем титула

«Я не выйду из отставки. Зачем мне это делать? На банковском счете все хорошо. 38 лет, 11 защит титула подряд. Чемпион не вернется. Ребята, я ухожу на пенсию. Мне больше неинтересно драться. Я рад за Пантожу.

Я рад, что он защитил свой титул в третий раз. Я всегда считал его потрясающим спортсменом. Сейчас он лучший в мире. Я больше не лучший. Я на пенсии, и я счастлив на пенсии.

Я не собираюсь быть кем-то вроде Жозе Альдо или Дональдом Серроне, который возвращается в UFC. Мне нет смысла возвращаться в ММА. Что я еще должен доказать?», — заявил Джонсон.