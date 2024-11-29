Джонс в ближайшие дни может отказаться от пояса UFC в тяжелом весе

Обладатель двух титулов UFCзаявил в соцсетях, что готов сняться с себя полномочия чемпиона в тяжелом весе уже в ближайшие дни.

«Вероятнее всего, я оставлю чемпионский пояс вакантным в преддверии завершения своей профессиональной карьеры. Совсем скоро у меня пройдет встреча с представителями UFC. Посмотрим, как все сложится»

Джон на турнире UFC 309 одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Стипе Миочичем и провел первую удачную защиту титула в тяжелом весе.

Ранее он одолел в марте прошлого года сабмишном в первом раунде Сирила Гана. После победы над Миочичем Джонс заявил, что хочет подраться с Алексом Перейрой, однако глава лиги Дана Уайт против такого поединка.