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    Чендлер: Я могу побить Оливейру 9 раз из десяти

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Майкл Чендлер считает себя сильнее Чарльза Оливейры, несмотря на 2 проигрыша бразильцу в очных поединках.

    Чарльз Оливейра
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    Чарльз Оливейра

    «Я недоволен своим выступлением в последнем бою с Чарльзом. Я бы поставил себе двойку из 10. Я не могу не подчеркнуть, насколько ужасным было это выступление или стечение обстоятельств после первого раунда по сравнению с тем, что я задумал.

    С тем, на что я способен. Я считаю, что могу победить Чарльза Оливейру 9 раз из десяти. Очевидно, что теперь я проиграл ему дважды. Дважды из двух. У меня 100-процентный проигрыш Чарльзу Оливейре.

    Так что я понимаю, почему люди могут фыркать по этому поводу, закатывать глаза. Но я просто очень недоволен результатом»

    В последнем бою на UFC 309 Оливейра победил Чендлера единогласным решением в пятираундовом поединке. Ранее 3 года назад Чарльз выиграл нокаутом во втором раунде в битве за пояс.

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