Чендлер: Я могу побить Оливейру 9 раз из десяти

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе считае т себя сильнее, несмотря на 2 проигрыша бразильцу в очных поединках.

«Я недоволен своим выступлением в последнем бою с Чарльзом. Я бы поставил себе двойку из 10. Я не могу не подчеркнуть, насколько ужасным было это выступление или стечение обстоятельств после первого раунда по сравнению с тем, что я задумал.

С тем, на что я способен. Я считаю, что могу победить Чарльза Оливейру 9 раз из десяти. Очевидно, что теперь я проиграл ему дважды. Дважды из двух. У меня 100-процентный проигрыш Чарльзу Оливейре.

Так что я понимаю, почему люди могут фыркать по этому поводу, закатывать глаза. Но я просто очень недоволен результатом»

В последнем бою на UFC 309 Оливейра победил Чендлера единогласным решением в пятираундовом поединке. Ранее 3 года назад Чарльз выиграл нокаутом во втором раунде в битве за пояс.