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    Дана Уайт прокомментировал выступление Никала в бою с Крейгом

    Бои ММА UFC Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от победы восходящей звезды среднего дивизиона Бо Никала над Полом Крейгом 17 ноября на турнире в Нью-Йорке.

    Бо Никал
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    Бо Никал

    «Знаете, мы обсуждали это с Бо, и скажу, что ему нужно работать. Никал — парень, подающий большие надежды. Я знаю, что у него большие амбиции и он хочет двигаться быстрее, чем должен, но сегодняшний вечер показал, что он все равно доминировал. Он выиграл весь бой, но ему нужно работать. Все в порядке, мы его продвинем. Когда ты занимаешь такое положение, как Бо, на тебя возлагают большие надежды»

    Никал одолел Крейга единогласным решением судей. Бо остался непобежденным и теперь у него 7 выигрышей кряду в ММА. Победа над Крейгом стала первой в карьере по очкам, а не досрочно.

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