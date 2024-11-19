Дана Уайт прокомментировал выступление Никала в бою с Крейгом

Глава UFC поделился впечатлениями от победы восходящей звезды среднего дивизионанад17 ноября на турнире в Нью-Йорке.

«Знаете, мы обсуждали это с Бо, и скажу, что ему нужно работать. Никал — парень, подающий большие надежды. Я знаю, что у него большие амбиции и он хочет двигаться быстрее, чем должен, но сегодняшний вечер показал, что он все равно доминировал. Он выиграл весь бой, но ему нужно работать. Все в порядке, мы его продвинем. Когда ты занимаешь такое положение, как Бо, на тебя возлагают большие надежды»

Никал одолел Крейга единогласным решением судей. Бо остался непобежденным и теперь у него 7 выигрышей кряду в ММА. Победа над Крейгом стала первой в карьере по очкам, а не досрочно.