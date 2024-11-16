Холлоуэй заинтересован в реванше с Оливейрой

Бывший чемпион UFC в полулегком весе хочет еще раз подраться против второго номера рейтинга легкой категории

«Я слышал, Чарльз Оливейра сказал, что хочет побороться за титул BMF. Это довольно круто. Чарльз, я знаю, что у нас есть кое-какая история, и я знаю, что, если бы мне предложили этот бой, для меня было бы честью разделить октагон с тобой снова. Ты зверь, и я не могу дождаться нашего боя. Я не могу дождаться твоего следующего боя. Бой против Чендлера — грандиозное событие»

Холлоуэй и Оливейра уже дрались в полулегком весе в августе 2015 года, и тогда Макс победил «Дю Бронкса» техническим нокаутом менее чем через две минуты после начала боя из-за травмы соперника.