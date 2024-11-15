Адесанья дал прогноз на бой Джонса против Миочича

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории уверен в легкой победенадв их очном поединке в эти выходные.

«В последнее время Джон Джонс выглядит лучше в тяжелом весе. Он серьезно относится к делу, и то, как он боксирует, глядя на бой с Сирилом Ганом, заставило меня сказать, что он лучший. Я думал, что Сирил доставит ему немало хлопот.

Он был тяжеловесом нового поколения, а Джон такой: ребята, придержите мое пиво. Джон просто подкрался в том бою, и никто из нас не знал, даже Кормье удивился и спросил: чем он его поймал? Это был хитрый болевой прием. Джонс хитер и изобретателен в том, что делает. Джон Джонс легко обыграет Стипе Миочича»

Джонс ранее провел в тяжелом весе только один бой. В марте прошлого года он выиграл сабмишном в первом раунде у Сирила Гана.