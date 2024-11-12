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    Аспиналл о Чендлере: Тактика в его боях отсутствует, он идет напролом

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Дастин Порье
    Обладатель временного титула UFC в тяжелом весе Том Аспиналл рассказал, что думает об агрессивном стиле легковеса Майкла Чендлера, который проведет реванш с Чарльзом Оливейрой в это воскресенье.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «Тактика, когда он боксирует, полностью отсутствует, и он просто идет напролом. По сути, он участвует в уличной драке в перчатках, и это потрясающе. Чендлер просто сражается с чистой агрессией и атлетизмом. Очевидно, что он очень техничен, но он предпочитает не использовать это в полной мере, но мне иногда нравится его техника. Мне нравится изящество боя, но иногда, как и всем остальным, мне просто нравится смотреть на хорошую драку. Так что этот парень каждый раз развлекает меня»

    Для Чендлера бой на UFC 309 с Оливейрой будет первым за 2 года. В последнем своем поединке осенью 2022-го Майкл проиграл удушающим приемом Дастину Порье.

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