Аспиналл о Чендлере: Тактика в его боях отсутствует, он идет напролом

Обладатель временного титула UFC в тяжелом весе рассказал , что думает об агрессивном стиле легковеса, который проведет реванш св это воскресенье.

«Тактика, когда он боксирует, полностью отсутствует, и он просто идет напролом. По сути, он участвует в уличной драке в перчатках, и это потрясающе. Чендлер просто сражается с чистой агрессией и атлетизмом. Очевидно, что он очень техничен, но он предпочитает не использовать это в полной мере, но мне иногда нравится его техника. Мне нравится изящество боя, но иногда, как и всем остальным, мне просто нравится смотреть на хорошую драку. Так что этот парень каждый раз развлекает меня»

Для Чендлера бой на UFC 309 с Оливейрой будет первым за 2 года. В последнем своем поединке осенью 2022-го Майкл проиграл удушающим приемом Дастину Порье.