Тренер Фьюри: Тот самый нокдаун стоил Тайсону победы в бою с Усиком

, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC считает , что нокдаун отстал причиной поражения «Цыганского короля» в первом поединке.

«Что пошло не так, так это то, что Тайсон попался в девятом раунде, его сбили с ног, и этот нокдаун стоил ему боя. Для меня самое важное — не попасться снова. Не попадаться, и точка. Вы совершаете ошибку, вас ловят — не совершайте ошибку снова. Проще простого. Фьюри знает, что в жизни ты учишься на ошибках. Это не первый урок, который он усвоил в жизни, когда его сбивали с ног и ему приходилось подниматься»

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением в битве за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Реванш состоится в декабре.