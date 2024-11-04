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    Тренер Фьюри: Тот самый нокдаун стоил Тайсону победы в бою с Усиком

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Шугархилл Стюард, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, считает, что нокдаун от Александра Усика стал причиной поражения «Цыганского короля» в первом поединке.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Что пошло не так, так это то, что Тайсон попался в девятом раунде, его сбили с ног, и этот нокдаун стоил ему боя. Для меня самое важное — не попасться снова. Не попадаться, и точка. Вы совершаете ошибку, вас ловят — не совершайте ошибку снова. Проще простого. Фьюри знает, что в жизни ты учишься на ошибках. Это не первый урок, который он усвоил в жизни, когда его сбивали с ног и ему приходилось подниматься»

    В мае Усик победил Фьюри раздельным решением в битве за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Реванш состоится в декабре.

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