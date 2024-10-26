Топурия нокаутировал Холлоуэя в третьем раунде на UFC 308

В главном событии вечера на UFC 308 состоялся титульный поединок в полулегком весе с участием

Встреча завершилась в третьем раунде. Топурия нокаутировал Макса, став первым бойцом в UFC, кому удалось это сделать. Таким образом, «Эль-Матадор» провел первую защиту титула в полулегком весе.

Илия остался непобежденным бойцом. За карьеру он выиграл все 16 поединков в смешанных единоборствах. Холлоуэй подходил к этому бою в статусе второго номера рейтинга полулегковесов.

В преддверии этой встречи Макс одержал 3 победы подряд, 2 из которых были досрочными. Напомним, что Холлоуэй ранее был чемпионом UFC в полулегком весе.