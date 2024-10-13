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    Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе

    Бои WBA WBC WBO IBF Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
    Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев одержал победу над обладателем титулов WBA Super и IBO Дмитрием Биволом в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

    Бивол — Бетербиев
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    Бивол — Бетербиев

    Поединок двух российских боксеров в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Бетербиеву — 114-114, 115-113, 116-112.

    Для 33-летнего Дмитрия Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Артур Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

    Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

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