Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBOодержал победу над обладателем титулов WBA Super и IBOв бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Поединок двух российских боксеров в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Бетербиеву — 114-114, 115-113, 116-112.

Для 33-летнего Дмитрия Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Артур Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после Роя Джонса-младшего (с 2003 года).