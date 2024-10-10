Тренер Бетербиева: Артур — это машина, никто не сравнится с ним

, тренер тройного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе уверен , что его подопечный слишком силен дляи обязательно победит в их очном бою.

«Никто не сравнится с Бетербиевым. Единственный способ победить этого человека — это опередить его, пока время не схватило за руку и не сказало: давай, пойдем отсюда. Это единственный способ. Бетербиев — это машина. Я думаю, что это будет фантастический бой. Два очень, очень одаренных спортсмена. Бивол и Бетербиев — лучшего боя, чем этот, просто нет. Я рад, что Турки Аль аш-Шейх организовал их поединок»

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол сойдутся в главном событии вечера в ночь с 12 на 13 октября на турнире в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. На кону их боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.