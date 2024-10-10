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    Тренер Бетербиева: Артур — это машина, никто не сравнится с ним

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
    Андре Розье, тренер тройного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Артура Бетербиева уверен, что его подопечный слишком силен для Дмитрия Бивола и обязательно победит в их очном бою.

    Артур Бетербиев (слева)
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    Артур Бетербиев (слева)

    «Никто не сравнится с Бетербиевым. Единственный способ победить этого человека — это опередить его, пока время не схватило за руку и не сказало: давай, пойдем отсюда. Это единственный способ. Бетербиев — это машина. Я думаю, что это будет фантастический бой. Два очень, очень одаренных спортсмена. Бивол и Бетербиев — лучшего боя, чем этот, просто нет. Я рад, что Турки Аль аш-Шейх организовал их поединок»

    Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол сойдутся в главном событии вечера в ночь с 12 на 13 октября на турнире в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. На кону их боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

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