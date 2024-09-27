Промоутер Фундоры: Себастьян побьет Кроуфорда и станет суперзвездой

, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO считает , что его клиент победит

«Если "Канело" получит 100 миллионов долларов за бой с Кроуфордом, он выйдет в ринг и побьет его. Если "Канело" не примет бой с Кроуфордом, мы готовы драться с Теренсом. Все наши усилия направлены на Кроуфорда. У нас нет ничего другого на уме. Мы хотим драться с Кроуфордом. Себастьян верит, что побьет его, и когда это произойдет, он станет суперзвездой. У Себастьяна есть навыки, и это опасный бой для любого боксера»

Теренс Кроуфорд ранее выиграл 41 поединок на ринге и ни разу не проиграл. В последнем бою он отобрал титул WBA у Исраила Мадримова, одолев его по очкам.