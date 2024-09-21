Соннен считает, что О’Мэлли заслужил незамедлительный реванш с Двалишвили

Бывший боец UFC, ныне спортивный аналитик объяснил , почемудостоин незамедлительного реванша с

«Самый первый вариант — чемпион, потерявший пояс, получает матч-реванш за свой пояс. Это было проявление уважения к каждому великому чемпиону. Всем им были предложены матчи-реванши. Начиная с Конора и заканчивая Адесаньей. Но теперь у вас есть Мераб, у вас есть Нурмагомедов и у вас есть Фигередо, и они, похоже, не могут до конца разобраться в этом. Что ж, есть и последний вариант, который должен был появиться перед всеми ними: если возникнут разногласия, мы рассмотрим матч-реванш О’Мэлли с Мерабом. Ведь есть разные мнения, кто выиграл 1,3 и 5 раунды в первом бою»

На UFC 306 Шон О’Мэлли уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили и потерял титул чемпиона в легчайшей весовой категории.