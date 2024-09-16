Дана Уайт: Лопес может стать запасным в бою Топурия-Холлоуэй на UFC 308

Глава UFC Дана Уайт согласен сделать запасным в титульном поединке в полулегком весена турнире в Абу-Даби 26 октября.

«Мы бы сделали все, что угодно для этого парня. Он мне действительно нравится, так что да, он мог бы стать запасным в бою Топурия-Холлоуэй на UFC 308. Обычно он мил, но сегодня он кричал на меня: Дана, дай мне титульный бой, сейчас я хочу получить титульный бой. Сегодня вечером он был очень зол. Он не был обычным беззаботным Диего Лопесом. Сегодня вечером он был на взводе. Меня поразило в бою с Ортегой то, как Диего набрасывался на него. Я думаю, Лопес сделал этот бой намного жестче, чем все ожидали»

Лопес на прошедшем турнире в Лас-Вегасе одолел единогласным решением судей третьего номер рейтинга полулегкого дивизиона Брайана Ортегу, одержав в UFC пятую победу кряду.