«Канело» защитил 3 пояса, победив Эдгара Берлангу по очкам

в главном бою боксерского турнира в Лас-Вегасе выиграл уи остался чемпионом мира во втором среднем весе по версиям WBO, WBC и WBA.

Поединок продлился все 12 раундов и закончился единогласным решением в пользу мексиканца. Для Сауля это уже пятая победа кряду в весовой категории до 76,2 кг.

Все поединки на данном отрезке «Канело» выиграл по очкам. Для Берланги поражение в прошедшем титульном бою стало первым в профессиональной карьере при 22-х выигрышах.

По окончании их противостояния Сауль Альварес получил вызов на поединок от бывшего абсолютного чемпиона в двух весовых категориях, непобежденного Теренса Кроуфорда.