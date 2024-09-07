ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоДорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ
  • 08:46
    • Матч между сборными России и Таиланда перенесен
    Все новости спорта

    Атлас считает, что О’Мэлли может построить звездную карьеру в боксе

    Бои Бокс ММА UFC Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли
    Именитый тренер боевых искусств Тедди Атлас убежден, что чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли может дать конкурентный поединок звездным боксерам и построить яркую карьеру в ринге.

    Шон О'Мэлли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шон О'Мэлли

    «О’Мэлли может перейти в бокс, потому что у него есть инстинкт, талант, способности боксера, чистого боксера. У него хорошая работа ногами. У него есть глаза. Он действительно хорошо видит многие вещи. У него длинные руки. У него быстрые руки. Шон универсален, и он может использовать ринг, перемещаться и попадать под углы. Он умеет расставлять ловушки. О’Мэлли прирожденный контрпанчер»

    Напомним, что Шон О’Мэлли 14 сентября будет проводить вторую защиту титула в легчайшем весе UFC против первого номера рейтинга дивизиона Мераба Двалишвили.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия уверенно победить Таиланд?
  • Россия — Таиланд. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Обыграет ли Грузия Чехию?
  • Грузия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Ирландия и Англия забьют друг другу?!
  • Ирландия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Россия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирландия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Украина — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Португалия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры