Атлас считает, что О’Мэлли может построить звездную карьеру в боксе

Именитый тренер боевых искусств убежден , что чемпион UFC в легчайшем весеможет дать конкурентный поединок звездным боксерам и построить яркую карьеру в ринге.

«О’Мэлли может перейти в бокс, потому что у него есть инстинкт, талант, способности боксера, чистого боксера. У него хорошая работа ногами. У него есть глаза. Он действительно хорошо видит многие вещи. У него длинные руки. У него быстрые руки. Шон универсален, и он может использовать ринг, перемещаться и попадать под углы. Он умеет расставлять ловушки. О’Мэлли прирожденный контрпанчер»

Напомним, что Шон О’Мэлли 14 сентября будет проводить вторую защиту титула в легчайшем весе UFC против первого номера рейтинга дивизиона Мераба Двалишвили.