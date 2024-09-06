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    Биллам-Смит: Мощь Хильберто Рамирес и крепкий подбородок впечатляют

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Хильберто Рамирес
    Профессиональный боксер Крис Биллам-Смит, обладатель титула WBO в первом тяжелом весе, высоко оценил навыки чемпиона WBA Хильберто Рамиреса.

    Хильберто Рамирес
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    Хильберто Рамирес

    «Я думаю, что его ноги после перехода в первый тяжелый дивизион, вероятно, немного замедлились, естественно, из-за дополнительно набранного веса. Но Хильберто Рамирес очень неплох, у него хорошая опора, и мощь ударов его действительно впечатляет. В своих поединках "Зурдо" демонстрирует разнообразие. С ним неудобно драться из-за того, что он левша. В нем есть все. У него невероятно крепкий подбородок. Гуламирян бил чисто по нему, а Хильберто просто отстреливался во время ударов соперника»

    Хильберто Рамирес в предыдущем поединке победил единогласным решением судей Арсена Гуламиряна, отобрав титул WBA. Всего у мексиканца 46 выигрышей и одно поражение в карьере.

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