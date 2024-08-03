Том Аспиналл: Джонс понимает, что с Миочичем драться намного легче, чем со мной

Обладатель временного титула UFC в тяжелом весеболее легким соперником для, чем он сам.

«Конечно, Джон Джонс не дурак. Даже если он иногда так себя ведет, он не лишен разума. Стипе, один из лучших тяжеловесов, если не лучший тяжеловес всех времен. Но Миочичу уже 43 года, он выходит из трехлетнего перерыва, и в его последнем бою он проиграл нокаутом. Очевидно, Джон хочет провести этот бой раньше, чем поединок против меня, потому что это проще. Намного проще. Он знает, что со мной ему драться сложнее»

Джон Джонс действующий чемпион UFC в тяжелом весе. В конце года «Баунс» должен провести первую защиту титула против бывшего обладателя пояса в этом дивизионе Стипе Миочича.