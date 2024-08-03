В PFL не заинтересованы в подписании Мухаммада Мокаева

, технический директор бойцовского промоушена PFL, сообщил , что их организация не станет подписывать бывшего представителя топ-10 UFC в наилегчайшем весе

«Я разговаривал с людьми, которые в курсе событий, и, по-видимому, этот парень просто заноза в одном месте, с которой нужно иметь дело. Нет, мы не заинтересованы в подписании Мокаева»

Мухаммад Мокаев на турнире в Манчестере 28 июля провел свой последний поединок по контракту с UFC. Тогда он одолел единогласным решением судей Манеля Капа.

По окончании их противостояния глава лиги Дана Уайт заявил, что не будет продлевать контракт с дагестанским бойцом из-за его переговоров с PFL.