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    В PFL не заинтересованы в подписании Мухаммада Мокаева

    Бои Мухаммад Мокаев Дана Уайт 
    Рэй Сефо, технический директор бойцовского промоушена PFL, сообщил, что их организация не станет подписывать бывшего представителя топ-10 UFC в наилегчайшем весе Мухаммада Мокаева.

    Мухаммад Мокаев
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    Мухаммад Мокаев

    «Я разговаривал с людьми, которые в курсе событий, и, по-видимому, этот парень просто заноза в одном месте, с которой нужно иметь дело. Нет, мы не заинтересованы в подписании Мокаева»

    Мухаммад Мокаев на турнире в Манчестере 28 июля провел свой последний поединок по контракту с UFC. Тогда он одолел единогласным решением судей Манеля Капа.

    По окончании их противостояния глава лиги Дана Уайт заявил, что не будет продлевать контракт с дагестанским бойцом из-за его переговоров с PFL.

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