В команде Леона Эдвардса заинтересованы в бое с Иэном Гэрри

, тренер бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе заявил , что в команде «Рокки» хотели бы видеть следующим соперником

«Очевидно, Леону нужно вернуться на победный путь, чтобы драться за титул. Будучи трехкратным чемпионом, я думаю, что если он одержит одну, может быть, две победы в противостояниях с восходящими звездами, то сможет сразиться с Белалом, может быть, не в 2025 году, но, возможно, в 2026-м. Я бы хотел, чтобы Леон далее дрался с Иэном Гарри. У нас была небольшая предыстория с ним. Гэрри сейчас ищет новый скальп. Теперь, когда Леон не чемпион, он может подумать, что это хороший бой для него, чтобы получить титульный поединок»

Эдвардс в последнем бою уступил единогласным решением судей Белалу Мухаммаду и лишился чемпионского пояса. Гэрри ранее по очкам выиграл у Пейджа и сейчас идет седьмым в рейтинге полусреднего дивизиона.