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    Стала известная подлинная причина увольнения Мухаммада Мокаева из UFC

    Бои ММА UFC Мухаммад Мокаев PFL Дана Уайт 
    Представители UFC назвали причину, по которой уволили Мухаммада Мокаева, непобежденного бойца, выступавшего в наилегчайшей весовой категории.

    Мухаммад Мокаев
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    Мухаммад Мокаев

    До истечения соглашения с лигой Даны Уайта менеджеры британца связывались с матчмейкерами PFL, где им предлагали более выгодные финансовые условия.

    В UFC посчитали, что после такого Мокаев и его команда будут шантажировать лигу о своем уходе, с целью получить контракт на желаемых условиях.

    В связи с этим Дана Уайт решил исключить Мухаммада из всех рейтингов и не продлевать договор. Напомним, что Мокаев занимал место в топ-10 в наилегчайшем весе UFC. В последнем бою он победил по очкам Манеля Капа.

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