Стала известная подлинная причина увольнения Мухаммада Мокаева из UFC

Представители UFC назвали причину, по которой уволили, непобежденного бойца, выступавшего в наилегчайшей весовой категории.

До истечения соглашения с лигой Даны Уайта менеджеры британца связывались с матчмейкерами PFL, где им предлагали более выгодные финансовые условия.

В UFC посчитали, что после такого Мокаев и его команда будут шантажировать лигу о своем уходе, с целью получить контракт на желаемых условиях.

В связи с этим Дана Уайт решил исключить Мухаммада из всех рейтингов и не продлевать договор. Напомним, что Мокаев занимал место в топ-10 в наилегчайшем весе UFC. В последнем бою он победил по очкам Манеля Капа.