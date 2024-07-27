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    Чжан Чжилэй ожидает незамедлительного реванша с Джозефом Паркером

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер
    Китайский профессиональный боксер тяжеловес Чжан Чжилэй, бывший обладатель временного титула по версии WBO, призывает Джозефа Паркера подписать контракт на ответный бой.

    Чжан Чжилэй
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    Чжан Чжилэй

    «Джозеф Паркер — воин, и я не думаю, что он кого-то боится. Он определенно почувствовал мою силу, но я не думаю, что он боится меня или кого-либо еще. Паркер воин, и у нас есть пункт о матче-реванше, так что, надеюсь, этот бой состоится следующим. Я считаю, что все еще укладываюсь в сроки, предусмотренные пунктом о матче-реванше, и считаю, что у нас есть право вести переговоры об ответном поединке. Это то, чего я хочу»

    Первый бой Чжана и Паркера состоялся 8 марта этого года. Тогда Чжилэй проиграл единогласным решением судей, после чего нокаутировал Деонтея Уайлдера в пятом раунде.

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