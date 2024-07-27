Чжан Чжилэй ожидает незамедлительного реванша с Джозефом Паркером

Китайский профессиональный боксер тяжеловес, бывший обладатель временного титула по версии WBO, призывает подписать контракт на ответный бой.

«Джозеф Паркер — воин, и я не думаю, что он кого-то боится. Он определенно почувствовал мою силу, но я не думаю, что он боится меня или кого-либо еще. Паркер воин, и у нас есть пункт о матче-реванше, так что, надеюсь, этот бой состоится следующим. Я считаю, что все еще укладываюсь в сроки, предусмотренные пунктом о матче-реванше, и считаю, что у нас есть право вести переговоры об ответном поединке. Это то, чего я хочу»

Первый бой Чжана и Паркера состоялся 8 марта этого года. Тогда Чжилэй проиграл единогласным решением судей, после чего нокаутировал Деонтея Уайлдера в пятом раунде.