Мадримов: Как только я побью Кроуфорда, люди скажут, что он постарел

Обладатель чемпионского пояса по боксу по версии WBA Super заявил , что нанесетпервое поражение в карьере.

«Я точно знаю, что как только я побью его, люди скажут, что Кроуфорд постарел. Но он все также хорош, как и в своем последнем бою, а тогда он показал лучший бой в своей карьере в своем последнем выступлении. Итак, я ожидаю лучшего Теренса Кроуфорда, который только может выйти на ринг, — сильного и уверенного. Я чувствую, что мы оба сейчас пребываем в своей лучшей форме. Он очень умный боксер. Он знает, что не будет тратить свою энергию, пытаясь достучаться до меня, потому как понимает, что я не собираюсь вестись на эти уловки»

Кроуфорд 4 августа дебютирует в бою с Мадримовым в первом среднем весе. Ранее Теренс был абсолютным чемпионом мира по боксу в двух дивизионах.