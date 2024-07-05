ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Тарханов«Без Роналду Португалия лучше». Александр Тарханов — о фаворитах четвертьфиналов Евро и невразумительной игре итальянцев и англичан
  • 15:25
    • «Аталанта» объявила о переходе Дзаньоло
    Все новости спорта

    Мадримов: Как только я побью Кроуфорда, люди скажут, что он постарел

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд
    Обладатель чемпионского пояса по боксу по версии WBA Super Исраил Мадримов заявил, что нанесет Теренсу Кроуфорду первое поражение в карьере.

    Теренс Кроуфорд (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Теренс Кроуфорд (слева)

    «Я точно знаю, что как только я побью его, люди скажут, что Кроуфорд постарел. Но он все также хорош, как и в своем последнем бою, а тогда он показал лучший бой в своей карьере в своем последнем выступлении. Итак, я ожидаю лучшего Теренса Кроуфорда, который только может выйти на ринг, — сильного и уверенного. Я чувствую, что мы оба сейчас пребываем в своей лучшей форме. Он очень умный боксер. Он знает, что не будет тратить свою энергию, пытаясь достучаться до меня, потому как понимает, что я не собираюсь вестись на эти уловки»

    Кроуфорд 4 августа дебютирует в бою с Мадримовым в первом среднем весе. Ранее Теренс был абсолютным чемпионом мира по боксу в двух дивизионах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Засуха в Штутгарте в скрытом финале Евро-2024
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сколько голов увидит Гамбург?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Медведев проиграет Штруффу?
  • Штруфф — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фостер — Консейсау
  • Бои
  • Послезавтра в 04:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  5.49
  • Экспресс дня 6 июля
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры