WBC намерена лишить Девина Хэйни титула

Президент WBC высказался по поводу лишения титула чемпиона мира по боксу по их версии в первом полусреднем весе, а также бывшего обладателя всех поясов в легком дивизионе.

«Команда Девина Хейни подала петицию в WBC о замене чемпиона, поскольку он тратит все текущее время на необходимое ему восстановление. Он не готов к следующему бою. То, что случилось с Хэйни в Нью-Йорке, является одной из величайших несправедливостей, которые я видел в боксе. Он встретился с бойцом, который не сделал вес, который играл в интеллектуальные игры и принимал препараты, повышающие работоспособность. И Хэйни все равно сражался, как воин»

Хэйни уступил в последнем бою решением большинства Райану Гарсии. Однако позднее результат их встречи был аннулирован из-за того, что соперник Девина провалил допинг-тест.