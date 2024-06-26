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    WBC намерена лишить Девина Хэйни титула

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия
    Президент WBC Маурисио Сулейман высказался по поводу лишения титула чемпиона мира по боксу по их версии в первом полусреднем весе Девина Хэйни, а также бывшего обладателя всех поясов в легком дивизионе.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    «Команда Девина Хейни подала петицию в WBC о замене чемпиона, поскольку он тратит все текущее время на необходимое ему восстановление. Он не готов к следующему бою. То, что случилось с Хэйни в Нью-Йорке, является одной из величайших несправедливостей, которые я видел в боксе. Он встретился с бойцом, который не сделал вес, который играл в интеллектуальные игры и принимал препараты, повышающие работоспособность. И Хэйни все равно сражался, как воин»

    Хэйни уступил в последнем бою решением большинства Райану Гарсии. Однако позднее результат их встречи был аннулирован из-за того, что соперник Девина провалил допинг-тест.

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