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    Джейк Пол: Диас самый слабый панчер, с которым я когда-либо дрался

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Конор Макгрегор Джейк Пол Нейт Диас
    Популярный американский блогер-боксер Джейк Пол назвал Нейта Диаса самым слабым панчером из всех предыдущих соперников на ринге.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    «Если меня не душат, то я выигрываю бой. Но даже если бы он был на мне сверху, я бы просто сбросил его с себя, потому что он самый слабый панчер, с которым я когда-либо дрался. Например, когда он бил меня, я чуть не начал смеяться. Я говорю это даже не для того, чтобы как-то привлечь внимание. Из всех, с кем я спарринговал за всю свою жизнь, и со всеми, с кем я дрался, его удары самые слабые. Забавно, что он едва не нокаутировал Конора Макгрегора, просто как это могло выйти?»

    Пол и Диас дрались на ринге в боксерском поединке в августе прошлого года. Тогда Джейк одержал победу единогласным решением судей. Следующий его бой состоится против Майка Пэрри.

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