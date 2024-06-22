Джейк Пол: Диас самый слабый панчер, с которым я когда-либо дрался

Популярный американский блогер-боксерсамым слабым панчером из всех предыдущих соперников на ринге.

«Если меня не душат, то я выигрываю бой. Но даже если бы он был на мне сверху, я бы просто сбросил его с себя, потому что он самый слабый панчер, с которым я когда-либо дрался. Например, когда он бил меня, я чуть не начал смеяться. Я говорю это даже не для того, чтобы как-то привлечь внимание. Из всех, с кем я спарринговал за всю свою жизнь, и со всеми, с кем я дрался, его удары самые слабые. Забавно, что он едва не нокаутировал Конора Макгрегора, просто как это могло выйти?»

Пол и Диас дрались на ринге в боксерском поединке в августе прошлого года. Тогда Джейк одержал победу единогласным решением судей. Следующий его бой состоится против Майка Пэрри.