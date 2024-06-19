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    Майк Перри подерется с Джейком Полом вместо Майка Тайсона 20 июля

    Бои ММА UFC Бокс Майк Тайсон Джейк Пол
    Стало известно, что популярный американский блогер Джейк Пол встретится с суперзвездой BKFC и бывшим бойцом UFC Майком Перри в восьмираундовом боксерском поединке 20 июля на «Amalie Arena» в Тампе, штат Флорида.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    Встреча состоится в тяжелом весе, бойцы будут использовать перчатки в 10 унций. Изначально у Пола был запланирован поединок против Майка Тайсона на этот день.

    Но из-за ухудшения состояния здоровья экс-чемпиона мира по боксу их встреча отменена. Теперь ожидается, что поединок Пола и Тайсона состоится 15 ноября.

    Напомним, что новый соперник Джейка Майк Перри является чемпионом кулачной лиги BKFC в полусреднем весе. В смешанных единоборствах у него 14 побед и 7 поражений в карьере.

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