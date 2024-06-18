Майкл Кьеза: Я ждал боя с Фергюсоном аж с 2016 года

Американский боец ММА, бывший представитель топ-15 UFC в легком и полусреднем дивизионах, рассказал , сколько ему пришлось ждать поединка с

«Мы с Тони долго шли к этому. Я ждал боя с Фергюсоном аж с 2016 года. Послушайте, давайте будем честными. Мы немолодые, как 20-летние, 30-летние парни. Мы оба подходим к последней стадии нашей карьеры. Но для меня большая честь разделить октагон с Тони. И я люблю драться в Абу-Даби, поэтому я рад вернуться на Ближний Восток. На самом деле, именно там я одержал свою последнюю победу, поэтому я надеюсь, что в пустыне меня ждет волшебство»

Поединок Фергюсона и Кьезы состоится 3 августа на турнире в Абу-Даби в полусреднем весе. Тони подходит к данной встрече на серии из семи поражений подряд.