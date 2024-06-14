Смит проведет поединок с Олбергом на UFC 303 вместо Хилла

Энтони Смит Фото: globallookpress.com
«Львиное сердце» подходит к данному противостоянию после досрочной победы удушающим приемом в первом раунде над Витором Петрино. Сейчас Смит занимает десятую позицию в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC.
Олберг идет 11-м в ростере. Ранее он нокаутировал за 12 секунд Алонзо Менифилда. У Карлоса сейчас серия из шести выигранных поединков кряду в промоушене. Напомним, что Олберг недавно сам вызвался выступить на UFC 303 на коротком уведомлении.
Изначально на турнире в рамках со-главного события вечера должен был состояться поединок Джамала Хилла против Халила Раунтри, впоследствии отстраненного от боев из-за употребления допинга.