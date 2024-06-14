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    Смит проведет поединок с Олбергом на UFC 303 вместо Хилла

    Бои ММА UFC Джамал Хилл
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл снялся с поединка 29 июня против Карлоса Олберга. Вместо него выступит экс-претендент на титул в этой категории Энтони Смит, согласившийся драться на коротком уведомлении.

    Энтони Смит
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    Энтони Смит

    «Львиное сердце» подходит к данному противостоянию после досрочной победы удушающим приемом в первом раунде над Витором Петрино. Сейчас Смит занимает десятую позицию в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC.

    Олберг идет 11-м в ростере. Ранее он нокаутировал за 12 секунд Алонзо Менифилда. У Карлоса сейчас серия из шести выигранных поединков кряду в промоушене. Напомним, что Олберг недавно сам вызвался выступить на UFC 303 на коротком уведомлении.

    Изначально на турнире в рамках со-главного события вечера должен был состояться поединок Джамала Хилла против Халила Раунтри, впоследствии отстраненного от боев из-за употребления допинга.

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