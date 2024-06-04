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    Алмейда заявил, что финиширует Гана в очном бою

    Бои ММА UFC Сирил Ган Джон Джонс Франсис Нганну
    Топовый боец тяжелого дивизиона UFC Жаилтон Алмейда заявил, что финиширует в очном поединке бывшего претендента на титул в их весе Сирила Гана.

    Сирил Ган (справа)
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    Сирил Ган (справа)

    «Хочу в следующем поединке подраться с Сирилом Ганом. Я готов встретиться с ним в Париже на его территории. Я уже вижу, как побеждаю его досрочно»

    Жаилтон на данный момент является седьмым номером в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В предыдущем поединке он одолел удушающим приемом в первом раунде Александра Романова.

    Сирил Ган ранее дважды дрался за титул, но проиграл Джону Джонсу и Фрэнсису Нганну. Последний свой поединок француз выиграл техническим нокаутом у Сергея Спивака.

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