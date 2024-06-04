Алмейда заявил, что финиширует Гана в очном бою

Топовый боец тяжелого дивизиона UFC заявил , что финиширует в очном поединке бывшего претендента на титул в их весе

«Хочу в следующем поединке подраться с Сирилом Ганом. Я готов встретиться с ним в Париже на его территории. Я уже вижу, как побеждаю его досрочно»

Жаилтон на данный момент является седьмым номером в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В предыдущем поединке он одолел удушающим приемом в первом раунде Александра Романова.

Сирил Ган ранее дважды дрался за титул, но проиграл Джону Джонсу и Фрэнсису Нганну. Последний свой поединок француз выиграл техническим нокаутом у Сергея Спивака.