Алмейда заявил, что финиширует Гана в очном бою

Сирил Ган (справа) Фото: globallookpress.com
«Хочу в следующем поединке подраться с Сирилом Ганом. Я готов встретиться с ним в Париже на его территории. Я уже вижу, как побеждаю его досрочно»
Жаилтон на данный момент является седьмым номером в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В предыдущем поединке он одолел удушающим приемом в первом раунде Александра Романова.
Сирил Ган ранее дважды дрался за титул, но проиграл Джону Джонсу и Фрэнсису Нганну. Последний свой поединок француз выиграл техническим нокаутом у Сергея Спивака.