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    Леннокс Льюис обеспокоен, что Фьюри скинул слишком много веса перед боем с Усиком

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Легендарный боксер-тяжеловес Леннокс Льюис считает, что тяжелая весогонка может стоить Тайсону Фьюри победы в бою с Александром Усиком.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Я бы не сказал, что у Фьюри режим паники. Он не был доволен своим последним боем, поэтому отнесся к этому бою очень серьезно. Но Тайсон сильно похудел, у него тощие ноги. Я немного обеспокоен этим. Если он получит удар в подбородок, у него больше не будет ног. Что касается меня, то у меня большие ноги, поэтому, когда я получал удар в подбородок, сбить меня с ног было непросто. Фьюри должен сделать то, что умеет лучше всего. У него отличные апперкоты, сильная правая рука, мощные хуки слева, поэтому ему нужно использовать все инструменты в своем арсенале»

    Бой Усика и Фьюри пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Это первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе за 25 лет.

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