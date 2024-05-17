Леннокс Льюис обеспокоен, что Фьюри скинул слишком много веса перед боем с Усиком

Легендарный боксер-тяжеловес считает , что тяжелая весогонка может стоитьпобеды в бою с

«Я бы не сказал, что у Фьюри режим паники. Он не был доволен своим последним боем, поэтому отнесся к этому бою очень серьезно. Но Тайсон сильно похудел, у него тощие ноги. Я немного обеспокоен этим. Если он получит удар в подбородок, у него больше не будет ног. Что касается меня, то у меня большие ноги, поэтому, когда я получал удар в подбородок, сбить меня с ног было непросто. Фьюри должен сделать то, что умеет лучше всего. У него отличные апперкоты, сильная правая рука, мощные хуки слева, поэтому ему нужно использовать все инструменты в своем арсенале»

Бой Усика и Фьюри пройдет в ночь с 18 на 19 мая. Это первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе за 25 лет.