Эдсон Барбоза хочет драться с Максом Холлоуэем за титул BMF

Топовый полулегковес UFCхочет провести поединок против бывшего чемпиона их дивизиона, нынешнего обладателя пояса BMF.

«Если кто-то и заслуживает боя за титул BMF, то это я. Разве много у кого в резюме есть такие яркие нокауты, как у меня? Скажу, что мне нравится Макс Холлоуэй, он один из моих любимых бойцов. Я люблю смотреть, как он дерется, и он очень хороший парень. Но представьте мой бой против него за пояс BMF. Это будет очень хороший ход для меня, для него и для лиги. Как я уже сказал, у меня 30 боев в UFC. Думаю, я это заслужил. Конечно, я на 100 процентов сейчас сосредоточен на следующем поединке против Мерфи, но я думаю, что он хорошо сложится для меня»

Барбоза занимает 12-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. 19 мая он подерется в главном событии вечера на UFC Vegas 92 против Лерона Мерфи.