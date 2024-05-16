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    Эдсон Барбоза хочет драться с Максом Холлоуэем за титул BMF

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй
    Топовый полулегковес UFC Эдсон Барбоза хочет провести поединок против бывшего чемпиона их дивизиона Макса Холлоуэя, нынешнего обладателя пояса BMF.

    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй

    «Если кто-то и заслуживает боя за титул BMF, то это я. Разве много у кого в резюме есть такие яркие нокауты, как у меня? Скажу, что мне нравится Макс Холлоуэй, он один из моих любимых бойцов. Я люблю смотреть, как он дерется, и он очень хороший парень. Но представьте мой бой против него за пояс BMF. Это будет очень хороший ход для меня, для него и для лиги. Как я уже сказал, у меня 30 боев в UFC. Думаю, я это заслужил. Конечно, я на 100 процентов сейчас сосредоточен на следующем поединке против Мерфи, но я думаю, что он хорошо сложится для меня»

    Барбоза занимает 12-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. 19 мая он подерется в главном событии вечера на UFC Vegas 92 против Лерона Мерфи.

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