Опетая о реванше с Бриедисом: Это будет последний бой в его карьере

Непобежденный австралийский боксер, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF, намекнул , что отправит на пенсиюв реванше.

«В первом бою я сломал ему нос, он сломал мой нос, мы боролись и продолжали драться. У него все лицо было в крови, у меня отвисла моя челюсть. Но это будет последний бой в его карьере. Понимаю, Бриедис хочет выйти победителем. Я очень уважаю его достижения на ринге, но я выполняю свою работу и усердно тренируюсь. Пришло мое время, а его время уже позади. Я сказал перед нашим первым боем, что он был великим бойцом, но я — следующее поколение великих и пробивающихся вперед. Теперь я могу доказать это снова»

Бриедис и Опетая проведут реванш 18 мая в битве за вакантный титул в первом тяжелом весе по версии IBF. Их первый бой проходил в июле 2022-го. Тогда Опетая победил по очкам.