Шон Портер уверен в победе Кроуфорда над Мадримовым

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в полусреднем весе уверен в победенад

«Я впервые посмотрел на этот анонс сегодня утром. Я увидел имя Теренса против какого-то Мадримова и думаю, Теренсу, всегда нужно пару раундов для разведки, чтобы увидеть, что соперник может предложить ему. Я ожидаю увидеть такой же сценарий и против Мадримова. Думаю, что Кроуфорд выбьет из него все со временем. Я ожидаю, что он начнет бой осторожно. Но это будет веселый бой, где Теренс в очередной раз справится с соперником. Он всегда справлялся. Некоторые люди рождены, чтобы делать то. И Теренс — тот парень, который рожден побеждать»

Кроуфорд и Мадримов подерутся в первом среднем весе 3 августа за пояс WBA и временный титул WBO. Оба боксера ранее еще никому не проигрывали на ринге.