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    Шон Портер уверен в победе Кроуфорда над Мадримовым

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд
    Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в полусреднем весе Шон Портер уверен в победе Теренса Кроуфорда над Исраилом Мадримовым.

    Теренс Кроуфорд (слева)
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    Теренс Кроуфорд (слева)

    «Я впервые посмотрел на этот анонс сегодня утром. Я увидел имя Теренса против какого-то Мадримова и думаю, Теренсу, всегда нужно пару раундов для разведки, чтобы увидеть, что соперник может предложить ему. Я ожидаю увидеть такой же сценарий и против Мадримова. Думаю, что Кроуфорд выбьет из него все со временем. Я ожидаю, что он начнет бой осторожно. Но это будет веселый бой, где Теренс в очередной раз справится с соперником. Он всегда справлялся. Некоторые люди рождены, чтобы делать то. И Теренс — тот парень, который рожден побеждать»

    Кроуфорд и Мадримов подерутся в первом среднем весе 3 августа за пояс WBA и временный титул WBO. Оба боксера ранее еще никому не проигрывали на ринге.

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