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    Хэйни: Я проиграл, потому что Гарсия не сделал вес

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Девин Хэйни сделал первое заявление после поражения от Райана Гарсии и назвал причину своей неудачи.

    Девин Хэйни (слева)
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    Девин Хэйни (слева)

    «Я потерпел неудачу в боксе, и если кто-то знает меня давно, то они точно знают, что я настоящий боец, и всегда хотел проверить свои навыки против лучших бойцов мира. Райан, несмотря на обстоятельства, одержал победу в тот вечер, и это прекрасно. Я действительно чувствую, что вес сыграл в этом ключевую роль. Я бы с удовольствием повторил это и устроил болельщикам честный бой в согласованном весе. Я проиграл, потому что Гарсия не сделал вес»

    Поединок Гарсии и Хэйни в первом полусреднем весе на турнире в Бруклине 21 апреля завершился победой Райана решением большинства. Но из-за провального взвешивания он так и не стал чемпионом мира по версии WBC.

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