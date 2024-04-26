Хэйни: Я проиграл, потому что Гарсия не сделал вес

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе сделал первое заявление после поражения оти назвал причину своей неудачи.

«Я потерпел неудачу в боксе, и если кто-то знает меня давно, то они точно знают, что я настоящий боец, и всегда хотел проверить свои навыки против лучших бойцов мира. Райан, несмотря на обстоятельства, одержал победу в тот вечер, и это прекрасно. Я действительно чувствую, что вес сыграл в этом ключевую роль. Я бы с удовольствием повторил это и устроил болельщикам честный бой в согласованном весе. Я проиграл, потому что Гарсия не сделал вес»

Поединок Гарсии и Хэйни в первом полусреднем весе на турнире в Бруклине 21 апреля завершился победой Райана решением большинства. Но из-за провального взвешивания он так и не стал чемпионом мира по версии WBC.