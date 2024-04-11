Царукян признался, что недооценивал навыки Оливейры, пока не изучил его

Топовый легковес UFC признался , что недооценивал навыки бывшего обладателя титула в их дивизионе, пока не изучил его стиль перед очным боем.

«Я не знал, что он не такой сильный, потому как я не смотрел его старые бои, и я изначально подумал, что с ним будет легче драться. Но теперь, когда я начал смотреть его старые бои и хотел бы знать все детали и техники, понял, что он техничный. Впрочем, я хорошо готовился перед нашим поединком. Когда ты смотришь один бой 20 раз, то знаешь все, что он там делает. После этого ты сможешь получить что-то новое, и пересмотрев столько раз его бои, в конце концов, я понял, что этот парень опасен везде. Он нокаутирует людей, он может душить людей, но я готов ко всему»

Бой Оливейры и Царукяна пройдет в рамках основного карда UFC 300. Чарльз сейчас возглавляет рейтинг легковесов, Арман идет четвертым в ростере.