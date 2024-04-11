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    Царукян признался, что недооценивал навыки Оливейры, пока не изучил его

    Бои ММА UFC Сборная России Арман Царукян Чарльз Оливейра
    Топовый легковес UFC Арман Царукян признался, что недооценивал навыки бывшего обладателя титула в их дивизионе Чарльза Оливейры, пока не изучил его стиль перед очным боем.

    Арман Царукян (слева)
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    Арман Царукян (слева)

    «Я не знал, что он не такой сильный, потому как я не смотрел его старые бои, и я изначально подумал, что с ним будет легче драться. Но теперь, когда я начал смотреть его старые бои и хотел бы знать все детали и техники, понял, что он техничный. Впрочем, я хорошо готовился перед нашим поединком. Когда ты смотришь один бой 20 раз, то знаешь все, что он там делает. После этого ты сможешь получить что-то новое, и пересмотрев столько раз его бои, в конце концов, я понял, что этот парень опасен везде. Он нокаутирует людей, он может душить людей, но я готов ко всему»

    Бой Оливейры и Царукяна пройдет в рамках основного карда UFC 300. Чарльз сейчас возглавляет рейтинг легковесов, Арман идет четвертым в ростере.

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