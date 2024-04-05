Бивол объяснил, почему считает Усика фаворитом в бою с Фьюри

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super рассказал , он почему считаетфаворитом в бою с

«То, что я увидел от Фьюри в поединке против Фрэнсиса Нганну меня не впечатлило. Сейчас у Усика больше шансов на успех, чем у Тайсона. Я ставлю в этом поединке на Александра»

Титульное противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри в битве за все пояса в тяжелом весе состоится на турнире в Саудовской Аравии 18 мая в главном событии вечера.

Изначально их поединок должен был пройти в феврале. Однако Тайсон Фьюри за полторы недели до начала турнира получил рассечение, из-за которого снялся с боя против Усика.