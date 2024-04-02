Мойкано о бое Ковингтона и Гэрри: Колби победит его

Рейтинговый легковес UFC рассказал , что думает о потенциальном поединке с участиемв полусреднем дивизионе.

«Я думаю, что Колби победит его. Борьба, давление — все упирается именно в нее. Многие люди поливают грязью Колби Ковингтона, но он все еще один из лучших. Он не молод, но я думаю, что он все еще может соревноваться на высшем уровне. Иэн Гэрри, что я о нем думаю? Мне не понравился его последний бой против Джеффа Нила. Я не думаю, что это был соревновательный и захватывающий поединок. Считаю, у него были бы большие проблемы против Колби Ковингтона»

Колби Ковингтон занимает четвертую позицию в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Ранее он трижды дрался за титул и был обладателем временного пояса.

Гэрри сейчас идет седьмым в рейтинге этой категории. Ирландец еще никому не проиграл в своей карьере.