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    Мойкано о бое Ковингтона и Гэрри: Колби победит его

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон
    Рейтинговый легковес UFC Ренато Мойкано рассказал, что думает о потенциальном поединке с участием Колби Ковингтона и Иэна Гэрри в полусреднем дивизионе.

    Ренато Мойкано (справа)
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    Ренато Мойкано (справа)

    «Я думаю, что Колби победит его. Борьба, давление — все упирается именно в нее. Многие люди поливают грязью Колби Ковингтона, но он все еще один из лучших. Он не молод, но я думаю, что он все еще может соревноваться на высшем уровне. Иэн Гэрри, что я о нем думаю? Мне не понравился его последний бой против Джеффа Нила. Я не думаю, что это был соревновательный и захватывающий поединок. Считаю, у него были бы большие проблемы против Колби Ковингтона»

    Колби Ковингтон занимает четвертую позицию в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Ранее он трижды дрался за титул и был обладателем временного пояса.

    Гэрри сейчас идет седьмым в рейтинге этой категории. Ирландец еще никому не проиграл в своей карьере.

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