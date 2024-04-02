Бакли и Фиро улучшили позиции в рейтингах UFC

Хоакин Бакли Фото: globallookpress.com
Бразилец после проигрыша с 11-й строчки опустился на 14-ю. Манон Фиро сместила Эрин Бланчфилд со второго места в женском наилегчайшем дивизионе.
Также француженка улучшила позиции в Р4Р. Теперь она занимает четвертую строчку. Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас поднялась на шестое место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона.
Кевин Холлэнд в ростере полусредневесов опустился на 15-ю строчку. Недавно побитый им Майкл Кьеза покинул рейтинг данного дивизиона.